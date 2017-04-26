Türkiye basın özgürlüğünde 4 sıra daha geriledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı. Buna göre Türkiye basın özgürlüğü nde 4 sıra daha geriledi. Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer aldı.

Dünya çapında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler, bu sene de her sene olduğu gibi Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı.Yayınlanan rapor, Türkiye'de basının durumunu gözler önüne serdi. Geçen yıla göre 4 sıra daha gerileyen Türkiye, 180 ülkelik listede 155. sırada kendisine yer buldu. Türkiye son 12 yıllık dönemde toplamda 56 basamak düşüş gösterdi. Türkiye, 4 sıra daha gerilerse en kötü durumdaki ülkelerin yer aldığı 'kara liste'ye girecek.Türkiye'nin bulunduğu sıralama ise 'gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler' kategorisi oldu. Endekste 5 kategori bulunuyor. Türkiye ise en kötü dördüncü kategoride yer alıyor.Türkiye'ye özel bir bölüm ayıran kuruluş, ülkede darbe girişimi ile eleştirel sayılabilen gazetelerin bir imza ile kapatıldığını belirtti. Yazıda, Türkiye'de farklı çıkan seslerin ise çok az satan gazetelere sıkıştığı belirtildi.Açıklamada Türkiye'de 100'den fazla gazetecinin de tutuklu olduğu belirtildi.