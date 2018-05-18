Türkiye'deki genç sayısı açıklandı

2017 sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, 15 ila 24 arasındaki genç nüfusunun 12 milyon 983 bin 97 olduğu tespit edildi

Medya ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki genç nüfus istatistiklerini inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 15 ila 24 yaş arasındaki genç nüfusunun 12 milyon 983 bin 97 olduğu tespit edildi. Bu rakamlar baz alındığında, genç nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16.1’ine denk geldiği görüldü. Genç nüfusun, yüzde 51.2 ‘sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.



GENÇLERDEKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,8’E YÜKSELDİ

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında ise gençler hakkında medyaya yansıyan haber başlıkları belli oldu. Gençler hakkında 2017-2018 yıllarından medyaya 203 bin 93 haber çıkışı yansıdı. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde ise gençlerin en çok gelecek kaygısı ve işsizlik başlıklarıyla haber olduğu tespit edildi. 2017 yılında genç nüfusun en yüksek olduğu il yüzde 25.6 ile Hakkari olarak belirlendi. Hakkari’yi yüzde 23.8 ile Şırnak, yüzde 23.6 ile de Bayburt izledi.



GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 26.1 OLDU

Buna karşın genç nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 13 ile Muğla oldu. Muğla’yı yüzde 13.3 ile Balıkesir, yüzde 13.8 ile İzmir ve Sinop takip etti. Genç nüfusta yaşanan işsizlik oranları incelendiğinde ise, 2016 yılında yüzde 19.6 olan işsizlik oranının, 2017 yılında yüzde 20.8’e yükseldiği görüldü. Böylelikle, genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 17.8 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 26.1 şeklinde seyretti. Çalışan gençlere bakıldığında da,2017 yılında çalışan gençlerin yüzde 79.3’ünün çalıştığı işten memnun olduğu gözlemlenirken, yüzde 51.1’i elde ettiği kazançtan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Gençlerdeki internet kullanımı ele alındığında, 16-24 yaş grubundaki gençlerin 2016 yılında internet kullanım oranı yüzde 87.5 iken, 2017 yılında yüzde 90’a yükseldiği görüldü. Bununla birlikte kadınlarda internet kullanımı 6 puan artarak yüzde 86.7’e çıkarken, genç erkeklerde ki internet kullanımı bir önceki yıla 0.9 puan azalarak yüzde 93.3’e düştü.