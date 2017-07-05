Türkiye'den bir cennet. Gören Maldivlere benzetiyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, yaz sezonuyla turistlerin ilgi odağı haline geldi

Ziyaretçilerine beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.



Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adından sıkça söz ettiren göl, çevresinde bulanan kamp alanları ve tesislerle turistlere konaklama imkanı sağlıyor. Çevresinde bisiklet turları düzenlenen, kuş gözlenen, yüzülen ve dalış gerçekleştirilebilen göl, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Ulusal Gençlik Kampları'na ev sahipliği yapacak



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından gölün kenarındaki 12 hektarlık mesire alanı 2011 yılında tabiat parkına çevrildi. Yapılan çalışmalarla tabiat parkı içerisinde bir bölüm önümüzdeki yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak Ulusal Gençlik Kampları'na ev sahipliği yapacak.



Burdur Valisi Şerif Yılmaz yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.



Yapılan çalışmalarla Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezinde turistlerin yaz kış rahat ve güzel zaman geçirebileceğini ifade eden Yılmaz, gölün birçok özelliğe sahip olduğuna işaret etti.



Burdur'un göller bölgesinde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Salda Gölü diğer göllerimizden çok daha farklı özelliklere sahip. Dünya'nın en derin, en berrak, en sağlıklı ve yüzmeye müsait olan göllerinden bir tanesi. Türkiye'de ödül alan 5 gölden biri. Bu bölgenin bakir olma özelliği, ziyaret etme açısından daha da cazip hale getiriyor."





