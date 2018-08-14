Türkiye'den yeni hamle. Bakan onlarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi

Türkiye'den yeni hamle. Bakan onlarla görüşecek
14 Ağustos 2018 Salı 10:15

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

Etiketler; #berat albayrak #yabancı yatırımcı
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