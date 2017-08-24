Türkiye, Oscar adayını belirledi

TÜRKİYE'nin en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı Can Ulkay'ın Ayla filmi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD’de 4 Mart 2018’de yapılacak 90. Akademi Ödülleri (Oscar) için “En İyi Yabancı Film” dalındaki adayını belirledi. Başvuran 13 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı “Ayla” filmi oy çokluğu ile seçildi.



Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jin’in yer aldığı film, Kore Savaşı'nda yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.







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