Tutuklama haberi SP'lileri sokağa döktü

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasını adliye önünde protesto etti

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın,



Yaman'ın perşembe günü Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısının ardından il binası önünde gözaltına alındığını belirtti.



"Mustafa Yaman biraz önce tututklandı. Devletin asli görevi vatandaşını kirletmemektir. Ama öyle bir süreç yürütülüyor ki devlet herkesi lekeliyor. İstanbul'da hukuk camiası içerisinde tanınan Mustafa Yaman'ın arkadaşımızın evinden alınma veya avukat olarak adliyeye çağrılma imkanı varken haftada 2 gün geldiği il yönetim kurulu toplantısının ardından alınmasını da ayrıca manidar görmekteyiz" ifadesini kullandı. Grup, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.