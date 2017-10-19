Üç çocuk pamuk yığını içinde can verdi!

Şanlıurfa'da toplanan pamukların arasına giren 3 çocuk havasızlıktan öldü

Olay Şanlıurfa'nın Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali Tekdağ, 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ birlikte pamuk tarlasına oynamaya gitti.



Çocuklar bir süre sonra tarlada toplanmış olarak bırakılan pamuk yığınının içine girdi ve burada uyumaya başladı. Çocuklarına ulaşamayan aileler çocuklarını aramaya başladı.



Çocukları sık sık tarlaya gittiği için oraya gidip bakan aileler, pamuk yığını içinde çocuklarını hareketsiz buldu. Aileler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üç çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cesetleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan çocukların havasızlıktan öldüğü tahmin ediliyor.



ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİLER



Şanlıurfa'da, tarlada istiflenen pamuk yığınları arasında cansız bedenleri bulunan 2'si kardeş 3 çocuğun otopsileri, tamamlandı. Otopside çocukların, tarlada yapılan zirai ilaçları soluyarak, zehirlendiği ve solunum yetmezliğinden öldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen 3 çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ulucanlar Mahallesi'ne götürüldü.



