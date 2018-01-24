Uluslar Arası Depo ve Lojistik Çözümleri

Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren depokirala.com yükünüzü hafifletiyor, eşya depolama işlerinizi profesyonellikle karşılıyor. İşletmeler, fabrikalar, ithalat ve ihracat hizmeti veren tüm firmaların ürünlerini depo ve soğuk depolama hizmetleri ile güvence altına alıyor

Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren depokirala.com yükünüzü hafifletiyor, eşya depolama işlerinizi profesyonellikle karşılıyor. İşletmeler, fabrikalar, ithalat ve ihracat hizmeti veren tüm firmaların ürünlerini depo ve soğuk depolama hizmetleri ile güvence altına alıyor.

Kiralık depo ve satılık seçenekler ile Türkiye'nin her şehrinde, her metrekare alan ölçüleri ile hizmet veriyor.

Yeni Bir Depo Mu Arıyorsunuz?

Türkiye'nin 1 numaralı depo veri tabanı olan depokirala.com, ücretsiz arama uygulaması ile aradığınız niteliklere göre depo bulucu ile hizmet veriyor. İhtiyacınıza ve kriterlerinize göre arama gerçekleştirebileceğiniz depo seçenekleri arasında;

Kuru Depo

Soğuk Depo

Donuk Depo

Antrepo

Dış Kaynak Depo

Açık Depo

Yedi Emin Depo

Tehlikeli Madde Depo

Bulunmaktadır. Bu seçeneklerle birlikte kaliteli ve hızlı bir satılık depo ve kiralama hizmetleri sunuyor.

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