Umutla girdiğimiz 2017'yi, ilk dakikalarında kana buladılar

Umutlu girdiğimiz 2017 yılına ne yazık ki acı haberle başladık. İstanbul'da bulunan Reina'ya yapılan silahlı saldırıda 39 kişi şehit oldu, 65 kişi de yaralandı

2016 yılında terör olaylarından çok çeken Türkiye, 2017 yılına umutla girmişti ancak bu umut yeni yılın daha ilk dakikalarında yerler bir oldu. İstanbul'da bir terörist, ünlü gece kulübü Reina'ya kalaşnikofla girerek rastgele ateş açtı. Yapılan saldırıda 39 kişi şehit olurken, 65 kişi de yaralandı.



Saldırgan gece kulübüne girerken ilk olarak kapıda nöbet tutan polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etti. Katilin ikinci hedefi ise o sırada orada polisle sohbet eden Ayhan Arık oldu.



Mekanın önce üst katına çıkan katil, ilk olarak üst kattan aşağıda bulunanlara ateş etti. Daha sonra da aşağıya inen saldırgan, burada da yakın mesafeden insanları vurmaya devam etti. Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre katil, 4 kez şarjör değiştirdi. Her şarjörde ise toplamda 30 mermi bulunuyor.



Saldırganın yere düşenlerin de başına ateş ettiği öğrenildi.



Katil terörist mekanı kana buladıktan sonra ise üzerini değiştirerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulanslar yaralıları hastanelere taşırken, olaydan kurtulanlar da büyük bir şok yaşadı.





SİLAH SESİ 45 SANİYE SÜRMÜŞ



Polis ekipleri saldırıyla ilgili güvenlik kameralarını da inclemeye aldı. Görüntülere göre 45 saniye boyunca silah sesi hiç kesilmiyor. Kamera görüntülerine göre saldırı birkaç dakika içinde başladı ve bitti. Polisin verdiği bilgiye göre ise saldırgan 15-20 dakika boyunca insanlara saldırdı.