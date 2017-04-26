Üniversite servisinde patlama: Yaralılar var

İstanbul'da bir üniversiteye ait serviste patlama meydana geldi

Üniversite servisinde patlama: Yaralılar var

Pendik'te, özel bir üniversitenin servis aracında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 7 öğrenci yaralandı.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.

Araçtaki 7 öğrencinin yaralandığı patlama sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, seyir halindeki minibüste meydana gelen patlama sonrasında araçta hasar oluştuğunu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Patlamanın araçtaki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekiplerin, bölgedeki incelemeleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #servis patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.