Ünlü dönerci de gözaltına alındı

Ankara'nın ünlü dönercisi Verdal Hosta gözaltına alındı

Ünlü dönerci de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iş adamı Verdal Hosta gözaltına alındı. Hosta Ailesi, Ankara'nın ünlü dönercilerinden Hosta Piknik'in kurucusu.

Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler; #fetö #verdal hosta
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