Ünlü modacı Barbaros Şansal'a saldırı!

Modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye getirilişince saldırıya uğradı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle KKTC'den sınır dışı edildi. Türkiye'ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğradı.



Saldırı anı cep telefonuyla çekilirken, görüntülerde Şansal'ın da yerde olduğu görülüyor. Daha sonra da Şansal gözaltına alındı.



Barbaros Şansal yayınladığı video ile tepki almıştı. Şansal tepki çeken videosunda şunları söylüyor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"





8 KİŞİ İFADE VERDİ



Türkiye'ye getirilişinde saldırıya uğrayan Şansal'la ilgili 8 kişi ifade verdi. Dün uçakta indirildikten sonra apronda bazı kişiler Şansal'a saldırmıştı. Uçaktaki yolcuların ve uçak altında bazı personelin saldırısına uğrayan Şansal'ı polis kurtarmıştı. Olayla ilgili 8 kişinin ifadesi alındı.