Ürdünlü işadamı da Reina saldırısında hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi meydana gelen saldırıda Ürdünlü bir iş adamının da öldüğü ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde meydana gelen katliamda 39 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerin isimleri de bir bir belli olmaya başladı.



Alınan bilgiye göre saldırıda hayatını kaybeden isimler arasında Mehdi Şirketler Grubu'nun sahibi Muhammed el Sarraf ve yanındaki arkadaşı Nawras Assaf da bulunuyor.



Assaf'ın bir akrabasının verdiği bilgiye göre iki ismin yanında eşleri de bulunuyordu. İki eşin de yaralı olduğu öğrenildi. Öte yanda çiftlere eşlik eden üçüncü bir çiftin daha olduğu onların da yaralı olduğu bilgisi verildi.



Sarraf'ın Ürdün'de ünlü bir işadamı olduğu, inşaat, güvenlik ve telekomünikasyon sektörlerinde yatırım yaptığı öğrenildi.



Hayatını kaybeden Assaf'ın ise üç çocuk babası olduğu, bir kafe ve restoranın sahibi olduğu ortaya çıktı.