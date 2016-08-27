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    • Ürün Gözetim Hizmeti Neleri Kapsar?

    Ürün Gözetim Hizmeti Neleri Kapsar?

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 13:44
    Ürün Gözetim Hizmeti Neleri Kapsar?

    Gözetim, bir ürünün kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, doğrulanması hizmetlerinin tümünü içeren işlemler bütünüdür. Bu işlemleri kısaca hatırlatmak gerekirse; ağırlık, miktar, stok yönetimi, ambar ve tank denetimleri gözetim kapsamında yapılan hizmetler arasında ilk sırayı almaktadır. Bu hizmetlerin gerçek anlamda belgelendirilerek, diğer şahısların yanılmalarını ortadan kaldırabilmek için detaylı inceleme yapabilen, Fosfa ve Gafta gibi örgütler tarafından akredite edilen laboratuvarlara ihtiyaç vardır. 

    Basınçlı Kap Kontrol Hizmeti Nasıl Verilir?

    Basınçlı kaplar konusunda verilen hizmetlerin ağırlıklı olarak sızdırmazlık konusunda olduğunu söylemek gerekir. Bunu takip eden diğer aşamalarda da yine basınçlı kap kontrol hizmeti içerisinde korunan, pazarlanan tüm malzemelerin bozulmadan dayanım sürelerinin belirlenmesi ve basınçlı kap teknolojisinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığının kontrolü yine bu hizmetler içerisinde yer alır. Basınçlı kap kontrol hizmeti, dünyada kabul görmüş bir dizi deneyin sonucunda ortaya çıkan verilerin raporlanması ile verilir. Bu rapordaki veriler doğrultusunda ilgili firmalar ürün kalitelerine göre sınıflandırma yaparlar. 

    Fosfa Akredite Laboratuvar, Kime Karşı Sorumludur?

    Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt Fosfa’ya karşı sorumludur şeklinde olabilir. Ancak bu yeterli ve doyurucu bir cevap olmaktan uzaktır. Çünkü Fosfa, kendisi için değil tüm dünyada üretim yapan yağlı tohum, yem ve yağ firmaları için denetim yapar. Konuya bu açıdan bakıldığında Fosfa akredite laboratuvar, Fosfa garantörlüğü altında tüm sektöre karşı sorumluluk sahibi olacak kapasitede çalışan birimler olduğu sonucuna varılabilir. Bu kapsamlı konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için controlunion.com.tr adresini ziyaret etmeniz en doğru adım olacaktır.

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