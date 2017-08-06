Üst katındaki tadilat sesine kızdı, benzin döküp oturduğu evi yaktı

Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum kadında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hayriye F., binanın en üst katındaki tadilat sesleri üzerine sinir krizi geçirdi. Pet şişedeki benzini döküp elbise dolaplarından başlayarak evini ateşe veren Hayriye F.’nin dairesinden çıkan dumanlar üzerine komşuları itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Hayriye F.’yi de daireden çıkardı.Kaynak: DHA
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken Hayriye F.’nin oturduğu dairenin iki odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Hayriye F. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken soruşturma başlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.