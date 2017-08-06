Üst katındaki tadilat sesine kızdı, benzin döküp oturduğu evi yaktı

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Hayriye F., iddiaya göre binadaki tadilata kızıp, geçirdiği sinir krizi sonucu benzin dökerek evini yaktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Hayriye F. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Üst katındaki tadilat sesine kızdı, benzin döküp oturduğu evi yaktı
Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum kadında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hayriye F., binanın en üst katındaki tadilat sesleri üzerine sinir krizi geçirdi. Pet şişedeki benzini döküp elbise dolaplarından başlayarak evini ateşe veren Hayriye F.’nin dairesinden çıkan dumanlar üzerine komşuları itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Hayriye F.’yi de daireden çıkardı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken Hayriye F.’nin oturduğu dairenin iki odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Hayriye F. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken soruşturma başlandı.

 

Kaynak: DHA
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