Uyurken 1 aylık eşi başından vurdu, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde, 20 yaşındaki Hatice İşçi'nin uyurken tabancayla başından vurduğu bir aylık eşi 35 yaşındaki Rahmi İşçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından Hatice İşçi de intihar etmişti

Olay, geçen Pazartesi günü ilçeye bağlı Şarköy Köyü'nde meydana geldi. İlçede tünel inşaatında çalışan Rahmi İşçi, gece vardiyasından döndükten sonra köydeki evinde istirahate çekildi. Bu sırada bir ay önce kaçırarak evlendiği eşi Hatice İşçi, bilinmeyen nedenle, evdeki tabancayı alıp uyuyan eşine ateş etti. Evlerinde misafir olan Hatice İşçi'nin annesi Asiya Arıcı, silah sesleri üzerine odaya girdi. Damadını kanlar içinde gören anne, 'Kızım ne yaptın' diye bağırdı. Hatice İşçi, tabancayı bu kez başına dayayıp tetiği çekerek annesinin gözü önünde intihar etti.



Olayın ardından başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Rahmi İşçi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun çenesinden girip kafatasından çıktığı tespit edilen İşçi, Beyin Cerrahi Servisi Yoğun Bakın Ünitesi'nde tedaviye alındı. Rahmi İşçi, bugün saat 03.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Rahmi İşçi'nin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ikindi namazı sonrası Şarköy Köyü'nde toprağa verildi.

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