Uyuşturucu bağımlısı çift, bebeklerini de bırakıp kaçtı!

Antalya'da madde bağımlısı olarak dünyaya gelen R.E.A.'nın uyuşturucu bağımlısı babası 26 yaşındaki R.A. ile annesi 22 yaşındaki B.A., tedavi için yatırıldığı hastaneden kaçtı. Anneanne Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya gelen torunu 5 aylık R.E.A.'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu

Kepez İlçesi'nde oturan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunmasına rağmen başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 5 ay önce doğan ve R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı. Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.

DHA'NIN HABERİ ÜZERİNE TEDAVİYE ALINDILAR

1 GÜN SONRA KAÇMIŞLAR



TORUNUNUN VELAYETİNİ ALMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU