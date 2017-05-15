Uyuşturucu bu kez montun astarından çıktı!

Sivas- Erzincan karayolu girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Afganistanlı H.H.'nin üst aramasında, montunun astar kısmına gizlenmiş 902 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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