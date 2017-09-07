Van'da iki otomobil çarpıştı; 6 ölü, 3 yaralı

VAN'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Van'a sevk edildi

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.



Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van'a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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