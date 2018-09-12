Varlık Fonu Yönetimi yenilendi. Fon Başkanı Erdoğan oldu!

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimlerin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni karara göre Fon Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. Başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Salim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı.

2017 yılında Başbakanlık oluruna istinaden görevinden alınan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan’ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Himmet Karadağ, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Yönetim Kurulu Üyesi Oral Erdoğan’ın da görevlerine son verildi.

VARLIK FONUNA AKTARILAN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Hazineye ait hissesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), THY’nin yüzde 49.12’si ile Halkbank’ın yüzde 51.11’i Varlık Fonu’na devredilmişti.

SALİM ARDA ERMUT KİMDİR?

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda, 12 yıllık süreçte kurum başkanlığı görevine kadar yükselen Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak başlayan Ermut, 2007 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulmasıyla birlikte burada Asistan Proje Direktörlüğü görevini üstlendi. 2015 yılı itibarıyla Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı görevini üstelenen Arda Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) Başkanlığını yürütüyor.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Kariyerine Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Hüseyin Aydın, çeşitli birimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra yürüttüğü Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin ardından, Halk Bankası’nda Genel Müdür olarak görev aldı.

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Erişah Arıcan , akademik kariyerine 1988’de M.Ü. İktisat-Maliye Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 1990’da M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1992’de “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu. Babası Şerif Tosyalı'nın 1952 yılında 9 metrekarelik bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967 yılında ilköğretim dönemi sırasında çırak olarak katıldı. Tosyalı, geçen süre zarfında, Tosyalı Holding'i 3 farklı kıtada üretim yapan, 80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan bir global demir çelik devine dönüştürdü.

ZAFER SÖNMEZ KİMDİR?

Kariyerine Interbank'ta Denetim Departmanı'nda başlayan Zafer Sönmez, daha sonra Dışbank'a Yönetici Müfettiş olarak transfer olmuştur. Krediler Yöneticisi ve Asya Kurumsal Şubesi'nde Yönetici olarak görev aldıktan sonra, bir süre MNG Bank'ta Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından ABN AMRO Bank'ta Kredi Portföy Yönetimi İkinci Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Müşteriler Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Khazanah'a katılımadan önce, Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak Royal Bank of Scotland'da görev yapan Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.