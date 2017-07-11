Veysel amca anlattı: Darbe gecesi ben de sokaktaydım

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevindeki Kara Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç'ın hakkındaki iddianamenin hazırlanması için yaptığı protesto eyleminin ardından polis tarafından alıkonulan ve bir süre sonra da serbest bırakılan Veysel Kılıç'ı, Kadırga'daki evlerinde ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Veysel Kılıç'ın yaşadıklarını eşi Makbule Kılıç'la birlikte gözyaşları içinde kendisine şu sözlerle anlattığını söyledi:



"Üniformayı giydiği gün ona bu Atatürk'ün ordusudur. Atatürk'ün yolundan ayrılma" dedim. Devletin yanında ol dedim. Atatürk olmasa biz namaz kılamazdık. Oğlum askeri okulda öğrenciydi. Bir suçu günahı yok. İddianamesini hazırlasınlar. Yeter biz bittik, sıfırlandık. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bize sahip çıktı. Allah ondan razı olsun. Bizim hakkımızı aradı. O yürüyüş büyük bir olaydı. Her gün dua ettim sağ Salim bitirelim diye. O yürüyüşe katılanlardan Allah razı olsun. Bizim darbeyle işimiz yok.



Darbe gecesi oradaydım kızımla, belediyenin önünde... Kızımın göğsünü kurşun sıyırdı geçti. Biz gittik direndik. Bize bu haksızlığı yapmayın. Adliyenin önünde bugün bana biri kızdı. Şehitlerimiz var diye.. Ben de 15 Temmuz'da kızımla ölebilirdim belediyenin önünde... O zaman ne olacaktı? Ben direnmek için bilerek isteyerek gittim. Adalet istiyoruz, oğlumuz mağdur.. Biz mağduruz."



Yarkadaş, "AKP iktidarı insanlarımızın feryadına kulak versin. Oğlunun hakkındaki iddianamenin hazırlanmasını isteyen Veysel Amca hiç kimseye zarar vermeden protesto yapıyor. Ama buna rağmen 'güvenliğini sağlayacağız' adı altında keyfi bir biçimde gözaltına alınıyor. Bunun adı keyfiliktir. Devlet, protesto hakkını güvence altına almak zorundadır. Keyfi uygulamalara son verin ve adaleti sağlayın" dedi.





KILIÇDAROĞLU ARADI



Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Veysel Kılıç'la görüştü ve Barış Yarkadaş'tan konuya ilişkin bilgi aldı.