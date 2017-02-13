Vicdansız baba çocuğuna bunu yaptı!

İstanbul Taksim'de bir baba, bayılttığı çocuğunu kucağında taşıyarak dilencilik yaptı

Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarıyla dilenen ya da oyuncak bebeği çocukmuş gibi göstererek dilenen dilenciler çok fazla gündeme gelmişti. Ancak bu kez inanılmaz bir olay gündeme geldi. Alınan bilgiye göre Taksim'de dilencilik yapan bir adam, oğlunu ilaçla uyuttuktan sonra, kucağında taşıyarak dilencilik yaptı.



Zabıta ekiplerinin yakaladığı baba, oğlunun hasta olduğunu iddia etti. Bunun üzerine ekipler, baba oğulu hastaneye götürdü. Doktorlar, çocuğa kan ve idrar tahlili yapmak istedi. Bunun üzerine baba hastanede olay çıkardı. Babanın üzerinden çok miktarda para çıktığı da öğrenildi.



Zabıta ekipleri de babaya "Sen nasıl bir babasın çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğa hap mı verip uyuşturuyorsun karda kışta hareket ettirmeden dilendiriyorsun. Nasıl bir vicdanın var. Çocuğun ateşi var bu çocuğa ne veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.