Vinç minibüsün üzerine düştü: 7 kişi öldü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Vinç minibüsün üzerine düştü: 7 kişi öldü

Ağrı il merkezi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 K 3279 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda tırdan düştü.

Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen 65 ET 520 plakalı midibüse çarptı.

Kazada, midibüsteki 7 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan ve 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin araçtan çıkarılması için görevlilerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaza sebebiyle, karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #ölüm
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