Viranşehir'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Şanlıurfa Viranşehir'de dün akşam saatlerinde PKK'lılar hakim, savcı ve emniyet görevlilerin oturduğu lojmana yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile İbrahim Kete hayatını kaybetti. Saldırıda 17 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Şanlıurfa Viranşehir'de dün akşam saatlerinde PKK'lılar hakim, savcı ve emniyet görevlilerin oturduğu lojmana yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile İbrahim Kete hayatını kaybetti. Saldırıda 17 kişinin de yaralandığı öğrenildi



Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokakta PKK'lılar bir saldırı düzenledi. Alınan bilgiye göre bir



Patlamanın etkisiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yine bir patlama olabilir ihtimaliyle çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetti. Günak'ın babasının zabıt katibi olduğu öğrenildi. Günak'ın babası Mustafa Günak yaptığı açıklamada, oğlunun o saatte bir aydır sitede olan yavru kediyi beslemek için evden çıktığını söyledi.







Oğlunun apartman boşluğunda bulunduğu sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan Günak, patlama ile koridorda üstüne taş yığıldığını ilk etapta oğlunu farketmediğini sonra ışıkları yakında oğlunun şehit olduğunu gördüğünü söyledi.



Mahalle bekçisi de hayatını kaybetti Valilikten yapılan açıklamada enkaz çalışmaları sırasında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin mahalle bekçisi İbrahim Kete olduğu öğrenildi. Saldırıda 17 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası çok sayıda kişi de ufak yaralanmalarla hastaneye başvurdu.



Saldırıyı 18-20 yaşlarındaki bir teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, teröristi aramak için çalışma başlattı. Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokakta PKK'lılar bir saldırı düzenledi. Alınan bilgiye göre bir terör ist, bölgeye bomba yüklü bir aracı park etti. Araç dün saat 20.30 sıralarında uzaktan kumanda ile patlatıldı. Araç büyük bir gürültü ile patlarken, patlamanın etkisi ile çevredeki çok sayıda bina ve araç hasar gördü.Patlamanın etkisiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yine bir patlama olabilir ihtimaliyle çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetti. Günak'ın babasının zabıt katibi olduğu öğrenildi. Günak'ın babası Mustafa Günak yaptığı açıklamada, oğlunun o saatte bir aydır sitede olan yavru kediyi beslemek için evden çıktığını söyledi.Oğlunun apartman boşluğunda bulunduğu sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan Günak, patlama ile koridorda üstüne taş yığıldığını ilk etapta oğlunu farketmediğini sonra ışıkları yakında oğlunun şehit olduğunu gördüğünü söyledi.Valilikten yapılan açıklamada enkaz çalışmaları sırasında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin mahalle bekçisi İbrahim Kete olduğu öğrenildi. Saldırıda 17 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası çok sayıda kişi de ufak yaralanmalarla hastaneye başvurdu.Saldırıyı 18-20 yaşlarındaki bir teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, teröristi aramak için çalışma başlattı.