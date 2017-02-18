Viranşehir'deki saldırıda 1 ton bomba kullanılmış

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının dehşet verici izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede ise çalıntı olduğu değerlendirilen araçta 1 ton bomba kullanıldığı saptandı



1 ton bomba kullanmışlar

26 kişi gözaltına alındı

Gece ilçede panik ve tedirginliğe yol açan patlamanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Adliye lojmanlarının yanı sıra çevresindeki 20'yi aşkın apartmanın tamamında hasar oluştu. Cadde ve sokakların apartman dairelerinden kırılan camlarla dolu olduğu saldırının yaşandığı sokaktaki 30 civarında aracın da patlamayla hurdaya döndüğü görüldü.Polis ekipleri sabaha kadar sürdürdüğü inceleme sonrası olay yerinde delil aradı. Sabah saatlerinde de devam eden incelemeler sırasında patlamanın izlerinin kapatılması için apartmanlara büyük Türk bayrakları ile mavi brandalar asıldı.Patlama sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist ve irtibatlı olduğu kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yapılan ilk araştırmada plakası açıklanmayan saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarının incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı. Polisin bazı bulgu ve isimleri ulaştığı saldırıya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonu devam ediyor.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyla ilgili olarak, aralarında saldırıda kullanılan minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve Mardin'in Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.