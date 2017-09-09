'Vuruldum yardım edin' dedi, ölü bulundu!

Tekirdağ'da müteahhitlik yapan 34 yaşındaki Fatih Güventürk, dün bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Polisin her yerde aradığı Güventürk, bugün Muratlı İlçesi'nde otomobilinin içinde karnından silahla vurularak ölmüş halde bulundu

Tekirdağ müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, dün bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi. Bunun üzerine Güventürk'ün aradığı arkadaşı, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak, arkadaşının durumunu anlattı. İhbar üzerine Tekirdağ polisi tüm bölgelerde arama çalışması başlattı. Fatih Güventürk'ün telefon sinyalinin Muratlı İlçesi'nden geldiğini belirleyen polis, aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı.



Polis sabaha kadar tüm bölgeyi aradı, ancak bir sonuç alamadı. Sabah saatlerinde Müsellim Köyü yolu üzerinden geçen bir vatandaş aracın içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri 34 DK 912 plakalı otomobil içinde Fatih Güventürk'ün kanlar içinde ölü olarak buldu. Cumhuriyet savcısınin araç içinde yaptığı incelemede bir kadın çantası çıkarken, otomobilin kapılarının da kilitli olduğu belirlendi. Karnından silahla vurulduğu tespit edilen Güventürk'ün cesedi Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.