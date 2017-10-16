WhatsApp mesajı sayesinde 'cinsel istismar' davasından tahliye oldu!

Zonguldak'ta 'cinsel istismar' ile suçlanan bir kişi, WhatsApp mesajları sayesinde tahliye oldu

Olay Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 12 Nisan tarihinde meydana geldi. İddiaya göre O.E., eski sevgilisi olan 19 yaşındaki B.K.'yı silah zoruyla otomobiline bindirdi. Genç kızı mezarlık alana götüren kişi, daha sonra da araçtan inip biraz uzaklaştıktan sonra genç kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine O.E. isimli genç hakkında 39 yıl hapis istemi ile 'silah zoruyla cinsel amaçlı kişi hürriyetini yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamaları ile dava açıldı.



Hakim karşısına çıkan O.E., eski sevgilisi olan B.K.'nin kendilerini tanıştıran G.Ü. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini bu yüzden de kendinden ayrıldığını söyledi. B.K. ile telefonda haberleştiklerini ve buluşma kararı aldıklarını söyleyen O.E., genç kızı evinin önünden aldığını söyledi.



Arabayı mezarlığın oraya çektiğini ve B.K.'nin kardeşinin de yanlarında bulunduğunu belirten O.E., B.K.'nin kardeşinin yanında konuşmak istemediğini bu yüzden de arabadan çıkmak istediğini söylediğini belirtti.



Bunun üzerine arabadan indiklerini ve uzaklaştıklarını belirten O.E., genç kızın konuşurken kendisine sarılmaya başladığını ve onun da rızası ile orada ilişkiye girdiklerini söyledi. O sırada kardeşinin yanlarına geldiğini belirten O.E., G.Ü.'den ayrılmasını ve ona geri dönmesini istediklerini söyledi. Kendisinin bunu kabul etmediğini belirten O.E., karşılığında 'sen görürsün' dediklerini ve kardeşinin de kendilerini o halde gördüğü için şikayetçi olmuş olabileceğini söyledi.



O.E., B.K. ile yaptıkları WhatsApp yazışmalarını da mahkemeye delil olarak sundu. Delilleri değerlendiren mahkeme de O.E.'nin tahliyesine karar verdi. Dava, B.K.'nın ifadesinin alınması için de başka bir tarihe ertelendi.