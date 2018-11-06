Yamaç paraşütü yaparken 15 metreden düştü!

Antalya'da, yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım (47), falezlere inmek için hazırlandığı sırada türbülansa kapılarak 15 metreden beton zemine düşüp, yaralandı

Yamaç paraşütü yaparken 15 metreden düştü!
06 Kasım 2018 Salı 15:13

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı seyir terasında meydana geldi. Seyir terasından havalanan yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra inmek için alçalmaya başladı. İnişini tamamlamaya yaklaşık 15 metre kalan Yıldırım, paraşütünün türbülansa kapılması nedeniyle beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldırım, tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #yamaç paraşütü
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