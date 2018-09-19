Yangın faciası: 2 çocuk öldü!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı ahşap evde çıkan yangında 2 çocuk öldü, 3 çocuk da yaralandı

Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde sadece çocukların olduğunu fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekipleri gelmeden yardıma koştu. Eve giren vatandaşlar, 3 çocuğu dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, yangını öğrenip olay yerine gelen aile fertleri, evde yaşları 3 ile 14 arasında değişen 5 çocuklarının olduğunu söyledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla güçlükle söndürüldü. Eve giren ekipler, 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların anne ve babası feryat edip, gözyaşı döktü, sinir krizleri geçirdi.

Küçük çocukların cenazeleri morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



