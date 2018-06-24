Yaptığı hile böyle görüntülendi!

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görüldü. Görüntülerde, toplu oyların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, Milletvekilliğinde ise AKP'ye basıldığı fark ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla beraber, Türkiye'nin dört bir yanından seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görüldü.

Görüntülerde, toplu oyların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, Milletvekilliğinde ise AKP'ye basıldığı fark ediliyor.

Erzurum'un Horasan ilçesi, Hacı Halil Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı...