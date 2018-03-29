Yaşlı Bakımında Türkiye’nin Konumu

Geçtiğimiz günlerde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından yapılan bir açıklama, yaşlı bakımının yeniden ülke gündemine gelmesini sağladı. Cebeci, dünya nüfusunun yaşlandığını ve genç nüfusun azaldığını belirterek, yakın zamanda bu nüfusun yaşlı bakıcısı hizmeti almak için Türkiye’ye gelmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerdeDarülacezeBaşkanı Hamza Cebeci tarafından yapılan bir açıklama, yaşlı bakımının yeniden ülke gündemine gelmesini sağladı. Cebeci, dünya nüfusunun yaşlandığını ve genç nüfusun azaldığını belirterek, yakın zamanda bu nüfusunhizmeti almak için Türkiye’ye gelmeye başlayacaklarını dile getirdi. Batılı ülkelerin Türkiye’de yaşlılara gösterilen ilgiden etkilendiklerini de dile getiren Cebeci, konuya dair çarpıcı açıklamalar da yaptı.

Japonya’dan gelen bir haber ise bu konuyu doğrular bir nitelik taşıyor. Japonya’da yaşlılar bakımsızlık nedeniyle bilerek suç işleyerek cezaevine girmeye başladı. Dolayısıyla yaşlı bakıcısı hizmetleri bu noktada da önemini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülkemizde ise bakım hizmetleri gelişen bir sektöre dönüştü.

Yaşlı Bakımı Bir Sektöre Dönüştü

İş hayatı ya da farklı nedenlerle ailedeki yaşlı bireylerin bakım ve ilgi ihtiyacını karşılayamayanlar bu firmaların yaşlı bakıcısı hizmetlerinden istifade etmeye başladı. Sabırlı ve deneyimli personellerle hizmet veren firmalar ise çok daha fazla tercih ediliyor. Yaşlı bakımının belirli bir zorluğu ve dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntıları bulunuyor.

Türkiye bu noktada aslında belirli bir alt yapıya sahip bir kültür ile donatılmış durumda… yaşlıya saygı Türk kültüründe yüzyıllardır mevcudiyetini koruyan bir faktör olduğundan, dünya ülkelerinin de rotasını Türkiye’ye çevirmeye başlamasına şaşırmamak gerekiyor. Özellikle yaşlı bakımı hizmeti veren firmalar da bu noktaya büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor.

Yaşlıların İlgiye de İhtiyacı Var

Yaşlanma ile birlikte insanların ilgi ihtiyacı da artıyor. Aslında yaşlı bakımı sadece fiziksel bakımdan ibaret olmuyor. Yaşlıların ilgilenilme ihtiyacını da karşılayacak şekilde hizmet veren firmaların, daha fazla talep gördüğünü söyleyebiliriz. Deneyimli ve daha önce yaşlı bakımı görevini üstlenmiş olan kişiler tarafından verilen hizmet, hem yaşlıların hem de ailelerin beklentilerini karşılayabiliyor.

Bu firmalar belirli bir eğitimden geçmiş olan bireylere kadrosunda yer veriyor. Dolayısıyla yaşlılar ile kolay iletişim kuran kişiler, onların ilgi ve bakımını da daha kolay yapabiliyor. Söz konusu firmalar arasında www.se-ce.com.tr de bulunuyor. profesyonel yaşlı bakımı hizmeti sunan gündüzlü ve yatılı yaşlı bakıcısına ulaşmak için bu firmanın kapısını çalanların sayısı oldukça fazla.