Yediği dürüm sonu oldu!

Karaman'da yolda yürürken yediği dürüm ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak yere yığılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Yediği dürüm sonu oldu!

Alınan bilgiye göre, 3 Nisan salı günü Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen Sait Doğan (30), yediği tavuk dürümün nefes borusuna kaçması sonucu yere yığıldı.

Nefessiz kalan Doğan, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğan'ın nefes borusu ve ciğerinin dürüm parçalarıyla dolduğu belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Öte yandan Doğan'ın dürüm ekmek yediği sırada aniden yere düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Doğan yakınlarındaki vatandaşların yanına koşar adımlarla giderek yardım istiyor.

Vatandaşların Doğan'ın sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı yer alan videoda, Doğan'ın bir süre sonra sırt üstü kaldırıma düştüğü görülüyor.

Görüntülerde, bir süre sonra Doğan'ın sağlık ekiplerince ambulansa hastaneye kaldırılması yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dürüm #dürüm yerken öldü #karaman
Önceki Haber
Hayvan sevgisiyle terapi
Sonraki Haber
Üniversitede dehşet: 4 üniversite personeli öldürüldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.