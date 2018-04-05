Yediği dürüm sonu oldu!

Karaman'da yolda yürürken yediği dürüm ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak yere yığılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, 3 Nisan salı günü Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen Sait Doğan (30), yediği tavuk dürümün nefes borusuna kaçması sonucu yere yığıldı.



Nefessiz kalan Doğan, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Doğan'ın nefes borusu ve ciğerinin dürüm parçalarıyla dolduğu belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.



Öte yandan Doğan'ın dürüm ekmek yediği sırada aniden yere düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, Doğan yakınlarındaki vatandaşların yanına koşar adımlarla giderek yardım istiyor.



Vatandaşların Doğan'ın sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı yer alan videoda, Doğan'ın bir süre sonra sırt üstü kaldırıma düştüğü görülüyor.



Görüntülerde, bir süre sonra Doğan'ın sağlık ekiplerince ambulansa hastaneye kaldırılması yer alıyor.