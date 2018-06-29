Yeni bir seçim hilesi videosu daha sosyal medyaya düştü

24 Haziran'da yapılan hile iddialarına bir yenisi daha eklendi. Videoda tek kişi tarafından Erdoğan'a ve MHP'ye oy verildiği görülüyor

Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bıraksa da soysal medyaya düşen videolar akıllarda şüphe uyandırıyor.

Tartışma yaratan son video da Şanlıurfa’dan geldi. Seçim günü Suruç’ta gerçekleşen baskıların büyük tepki çekmesinin ardından, bölgede 100’den sandıkta verilen oylar iptal edilmişti.

Bu kez de Eyyubiye Ulucanlar okulu 2293 numaralı sandıkta çekildiği iddia edilen görüntülerde, tek bir kişinin ardı ardına MHP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mühür bastığı görülüyor.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre görüntülerde oy veren vatandaşa baskıyla oy kullandırıldığı ileri sürüldü. Fakat videonun ortaya çıkmasının ardından muhalefet partileri de harekete geçerek söz konusu sandık için iptal başvurusunu yaptı. Başvuruların ardından da söz konusu sandığın iptal edilmesi bekleniyor.