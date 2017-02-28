Yeni Eviniz Emlak Sergisi’nden

Yeni evleneceklere, evini değiştireceklere, yıllarca kiralık dairelerde oturmuş ama artık kendi evine sahip olmaya karar verenler için harika bir haberimiz var. Artık pek çok şehirde, en çok da İstanbul dahilinde beklentilerinize uygun ev bulmak emlak Sergisi sayesinde artık son derece kolay.

İstanbul Beylikdüzü gibi sıklıkla tercih edilen semtler için bile, daire seçeneklerini bir arada ve bunca çeşitle bir arada bulabileceğiniz nadir sitelerden biri olan Emlak Sergisi’nde, Beylikdüzü kiralık daire, satılık dairelerde olduğu gibi filtreleme özelliği ile arzu edilen özelliklere sahip şekilde karşınıza çıkıveriyor. Üstelik sitede bulunan ilanlarda, oda sayısı, kat sayısı, metrekare gibi bilgilere de yer verilmesi, seçimleri kolaylaştırıp, olasılıkları daha da düşürüyor. Böylece kolayca daire veya işyeri seçmek çok daha kolay bir hal alıyor.

Emlak Sergisi’nden Siz De Ev Alabilirsiniz!

Emlak sektöründe ortalama altı yıldır var olan ve bu sektörde kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiş olan Emlak Sergisi, bu doğrultuda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Filtreleme özelliği ile bütçenize uygun olan seçenekleri inceleyebileceğiniz gibi, aynı zamanda oda sayısını da ister doğrultusunda belirleyebiliyor ve aramayı daraltarak yalnızca hedefe yönelik sonuçları bulabiliyorsunuz. Beylikdüzü satılık daireler arasından tam istediğiniz gibi bir daire bulmanız böylelikle mümkün oluyor.

Eğer siteye ilan veren satıcılardansanız, sizin için de harika bir haberimiz var! 3D teknolojisini kullanarak dairenizi veya işyerinizi fotoğraflatabiliyor ve satış sürecini olabildiğince hızlandırabiliyorsunuz. Çünkü bu teknoloji sayesinde alıcılar detaylı inceleme olanağı bularak, rahatlıkla satın alma veya kiralama talebinde bulunabiliyor.

İstanbul’un en çok konut alınan semtlerinden biri olan Beylikdüzü satılık daire ve kiralık konutlarına da bu sayede ulaşmak da mümkün. Altı yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren ve ilkelerinden ödün vermeyen Emlak Sergisi, alıcıların da satıcıların da mağdur olmamasını amaç edinmiş durumda. Beylikdüzü kiralık dairelerde olduğu gibi satılık konutlarda da fiyat yelpazesi oldukça geniş. Bunun yanında sitede, emlak sektörüne yönelik incelemeler yapılabiliyor ve sorulara cevap bulunabiliyor. Farklı sebeplerle değeri yükselen evler, değer kaybeden evler piyasasının takibi de sağlanabiliyor.