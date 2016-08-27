CAN VERDİLER

BABANIN İKİNCİ EVLAT ACISI

"DÜĞÜNLERİNİ YAPACAKTIK"



GÖRGÜ TANIĞI: ARACI DENİZE SÜRDÜ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. Araçla falezlerin yanındaki boş araziye 1.5 aylık eşi Gizem Şolpan ile birlikte gelen Yavuzhan Geboloğlu, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gizem Şolpan, otomobilden inerek gitmek istedi. Bunun üzerine Yavuzhan Geboloğlu, görgü tanıklarının iddiasına göre Şolpan'ı sürükleyerek araca bindirdi. Daha sonra direksiyona geçen Geboloğlu, 07 DDA 03 plakalı otomobili hızla falezlerden denize doğru sürdü. Yaklaşık 50 metre yüksekten düşen otomobil, kayalıklara çarptıktan sonra denize gömüldü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan yardım istedi. Botla olay yerine ulaşan dalgıçlar, Gizem Şolpan ve Yavuzhan Geboloğlu'nun araç içinde sıkışmış cesetlerine ulaştı. Gizem Şolpan'ın cenazesi daha sonra bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Buradaki incelemeden sonra Şolpan'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Daha sonra yeniden olay yerine gelen ekipler, Yavuzhan Geboloğlu'nun cesedini çıkarmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine vinç yardımıyla denizden çıkarılarak römorköre yüklenen araç, Yat Limanı'na getirildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Geboloğlu'nun cesedi, morga gönderildi. Çiftin cenazelerinin, yarın toprağa verileceği belirtildi.Yavuzhan Geboloğlu'nun, MHP Kepez eski ilçe başkanı Fatih Geboloğlu'nun oğlu olduğu, eski başkanın 14 ay önce de diğer oğlu 24 yaşındaki Asilcan Geboloğlu'nu kaybettiği öğrenildi. Asilcan Gebeloğlu'nun, 7 Haziran seçimlerinin olduğu gün kalp krizi sonucu evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.Cenazeleri almaya gelen baba Fatih Geboloğlu, Adli Tıp Morgu önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fatih Geboloğlu, "Bilmediğimiz nedenle denize atlamışlar. Dün ikisiyle de beraberdik. Önemli bir şey de yoktu. Aralarında bir şey yoktu" dedi.Oğlunun gelinini saçından çekerek zorla arabaya bindirdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Fatih Geboloğlu, "Yok ya, öyle bir şey yok. Çocuklar birbirlerini seven insanlardı. Yakında düğünlerini yapacaktık. Ama olmadı. Bir yılda iki acıyı yaşadık. Dayanacak gücüm yok artık" dedi.Olayı gören Ömer Dönbay ise polisteki ifadesinde, Yavuzhan Geboloğlu'nun araçtan inen Gizem Şolpan'ı saçından tutarak araca bindirdiğini ve ardından otomobili falezlerden denize sürdüğünü söylemişti.