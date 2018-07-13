Yeni Milli Eğitim Bakanı ilk icraatını açıkladı

Bakan Ziya Selçuk, milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında bilgiler verdi. Selçuk, ilk icraat olarak "ALO 147" şikayet hattını kaldıracağını açıkladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı ilk icraatını açıkladı
13 Temmuz 2018 Cuma 09:46

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile toplantı düzenledi. Bakan Selçuk, milli eğitim il müdürlerine yeni dönemin yol haritası hakkında önemli bilgiler verdi.

"ALO 147 ŞİKAYET HATTI KAPATILACAK"

Bir milyonluk öğretmen camiası ve okul idarecileri için çileye dönüşen ALO 147 şikayet hattının kapatılacağını söyleyen Selçuk, "Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

"SEVGİYLE DOKUNAMADIĞIN HİÇBİR YERDEN SONUÇ ALAMAZSIN"

Yeni dönemde milli eğitim il müdürlerinin öğretmenler odasının havasını teneffüs etmelerini, öğretmenlere dokunmalarının gerektiğinin altını çizdi. "Sevgiyle dokunamadığın hiçbir yerden sonuç alamazsın" sözünü ilke edinmeleri gerektiğini söyleyen Selçuk, varlık sebeplerinin öğrenciler olduğunu ve onlara hizmet edeceklerini söyledi. (Kaynak: www.kamudanhaber.net)

Etiketler; #ziya selçuk #milli eğitim bakanı
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