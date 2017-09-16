Yeni müfredatta müzik dersi var ama enstrüman çalma yok!

18 Eylül tarihinde başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde müzik eğitiminde yaşanan branş öğretmeni sorunu hâlâ çözüm bekliyor. İlkokullarda müzik eğitiminin branş öğretmenleri tarafından verilmemesi, çocukların bu derse olan ilgisini azaltırken, bu alanda yeteneği olan bireylerin küçük yaşlarda yetişmesine de engel oluyor

Mozart Akademi Genel Müdürü, opera sanatçısı İlhan Cinpir, müzik branşının devletin ilk, orta ve lise müfredatındaki öncelikleri arasında bulunmadığını belirterek, müzik eğitimi ve formasyonu almış binlerce gencin atamasının yapılmadığını söyledi.



İlköğretimde müzik dersinin zorunlu olmasına rağmen branş öğretmenleri tarafından verilmediği için somut sonuç alınamadığına dikkat çeken Cinpir, “Müzik ve tüm görsel sanatlara olan yatkınlık, okul öncesi ve ilköğretim döneminde belirginleşir. Gelişmiş ülkelerin tümünde müzik eğitimi, bu alanda yetişmiş eğitimciler tarafından verilir ve her öğrencinin bir enstrümanı amatörce de olsa çalabilmesi sağlanır. Bu konuda devlete görevlerini hatırlatırken, velilerin de farkındalığa sahip olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.” dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan müfredat değişikliği ile tüm okulları ve öğrencileri kapsayan müzik dersi öğretim programında, dini içerikli müziklerin ve ilahilerin öğretilmesinin müfredata eklendiğine dikkat çeken İlhan Cinpir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önceki programların bütün sınıflarında ‘Dinleme–söyleme–çalma’ kazanımları yer alıyordu. Yani bir çocuğun dinleme ve söyleme becerilerinin yanında çalma becerisine önemli oranda yer veriliyor ve önemseniyordu. Temmuz ayında müfredatta yapılan değişiklik ile bütün sınıflarda yalnız dinleme ve söyleme kazanımlarına yer verilirken ‘çalma’ kazanımı programlardan tamamen çıkarıldı. Önceki yıllarda yazılan veya değiştirilen müzik öğretim programlarını hangi yetkinlikteki kişilerin hazırladığı bilgisi bu programların başında açıkça yazılıyordu. Son değişiklikte ise bu bilgiye gerek duyulmadığını görüyoruz. Müzik gibi çok spesifik bir eğitim dalında müfredat hazırlığı ve değişikliğinin bu alanda uzman kişiler, akademisyenler ve sanatçılar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”





