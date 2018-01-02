Yeni yıl bebeğini cami önüne terk ettiler!

Yeni yılın ilk saatlerinde doğduğu belirlenen bir bebek, cami avlusuna terk edildi

Olay dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, caminin avlusunda battaniyeye sarılı bir bebek buldu.



Vatandaşları bebeği üşümemesi için hemen cami içerisine alırken durumu da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Camiye gelen sağlık ekipleri, kız bebeği ambulansla hastaneye götürdü.



Muayenesi yapılan bebeğin göbek mandalının halen takılı olduğu görüldü. Topuk kanı alınan bebeğin önceki gün dünyaya geldiği tespit edildi.



Sağlık durumu iyi olan bebek kuvöze konulurken, polis bebeği camiye bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.