Yeni yılın kazananı onlar oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldı.



Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "8757022" oldu.



61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA :



9794035





10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA :



0798081





5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:



2551923





2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:



9201621





1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:



8757022





500 BİN TL KAZANAN NUMARA:



4136086