YGS mağdurları dikkat! ÖSYM geri adım atmazsa...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın ( YGS ) '09.45 mağdurları' hakkında "09.45 mağdurları ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Kararın yazım aşamasındayız. Biz, şunu arzu ediyoruz. ÖSYM , bu tür kural değişikliklerini daha yumuşak yapsın. Bu hafta sonuna varmadan ÖSYM'den adım gelmezse kararımızı açıklayacağız" dedi.

"100'E YAKIN ÖĞRENCİMİZİN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASINI SAĞLADIK"

"BİZE DÜNYAYI VERDİLER"

"ADIM GELMEZSE KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, YGS, LYS ve KPSS'de başvuru tarihlerini kaçırarak, mağdur olan bazı öğrencileri makamında kabul etti. Daha sonra öğrencilerle basın toplantısı düzenleyen Malkoç, 2012 yılında kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun anayasal bir kurum olduğunu belirterek, amaçlarının idari hizmetlerde kalitenin yükseltilmesi olduğunu söyledi.Vatandaşlarla idare arasında köprü olduklarını dile getiren Malkoç, YGS'nin '09.45' mağdurlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. ÖSYM'ye başvurarak, sınavı iptal edilen 100'e yakın öğrencinin sınavının geçerli sayılmasını sağladıklarını belirten Malkoç, şunları söyledi:"Bu anlamda insanların avukatı niteliğindeyiz. Bunu yaparken idarenin karşısında değil idarenin dostuyuz. Kısacası vatandaşla idare arasında köprüyüz. Bununla ilgili başvuru geliyor bize. Verdiğimiz yüzlerce karar var. İşte bu verdiğimiz karar ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla alakalı. 12 Mart'ta üniversite sınavının birinci aşaması olan YGS yapıldı. Bazı problemler çıktı. 10:00'da başlayan sınava 09:45 alındı. Ardından bazı sorunlar ortaya çıktı. Öğrencilerin bir kısmı hasta olduğu için cihazı ile girmek zorunda kaldı, Tokat'tan Zehra kızımızın sınavı iptal edildi. Bize başvurdular. ÖSYM ile yaptığımız başvuru sonrasında sınavı iptal edilen 100'e yakın öğrencimizin sınavının geçerli sayılmasını sağladık. Diğer ALES, KPSS'de de bu yavrularımızın bir kısmı alan tercihi yapamadılar. Ücret yatıramadılar, bize müracaat ettiler. ÖSYM yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde iyi bir noktaya geldi. Dostane çözüme ulaşıldı. Dün ÖSYM, gerek LYS'ye girecek gerek KPSS, ALES'e girecek olanlara yeniden müracaat hakkı verdi. Bu çok güzel bir şey. Bu idarenin hizmet kalitesinin arttırılması, hizmetlerin memnunu açısından çok önemli olan bir şey. Kurumum personeline teşekkür ediyorum. Bugün belki de kurumumuzda en güzel bir gün. Aralarında ilk 3-4 bine giren kızlarımız var. Bize teşekkür etmeye gelmişler. Bizde son derece memnunuz"Sakarya'da Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan Sena Aydınoğlu, YGS'de ilk 3 bine girdiğini; ancak LYS'ye başvuruyu kaçırdığını söyledi. Aydınoğlu, "Buraya başvurduk. Çok ilgilendiler, onlar sayesinde tekrar sınava girebilme şansı kazandım. Bize dünyayı verdiler. Aynı zamanda ÖSYM başkanlığına bu şansı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bize yaşattıkları mutluluk için kelime bulamıyorum" dedi.Gazetecilerin '09:45 mağdurları konusunda çözüme ulaşıldı mı?' sorusuna da yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, "09.45 mağdurları ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Kararın yazım aşamasındayız. İlgili bütün yerlere yardımcı olacak bütün kesimlerle görüşüldü. Biz şunu arzu ediyoruz. ÖSYM bu tür kural değişikliklerini daha yumuşak yapsın. Annelerini babalarını yakınlarını daha fazla aydınlatsın ki bu olaylar olmasın. Bu hafta sonuna varmadan ÖSYM'den adım gelmezse kararımızı açıklayacağız. ÖSYM bu iki olayda gösterdiği yaklaşımı 09:45 olayında bekliyoruz" diye konuştu.Şeref Malkoç, ayrıca kendilerine KPSS için 330, ALES için 10 ve LYS için de 256 kişinin başvurduğunu söyledi.