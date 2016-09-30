SORUŞTURMA AÇILDI

Haber Kaynağı: DHA

Olay, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ın Safranbolu incelemeleri sırasında ortaya çıktı. Vali Aktaş, önceki gün Kaymakam Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Necdet Aksoy ile birlikte Kurtköy’de bulunan TOKİ konutları ve geçen Pazartesi günü yanan 150 yıllık tarihi konakta incelemelerde bulundu.Ardından Safranbolu Belediyesi tarafından restore edilen Muallimler Birliği binasını inceleyen Vali Aktaş, binanın yanındaki Kalealtı bölgesindeki gezisi sırasında Eski Camii'nin kapısında asılı olan, 'Yıllık iznimi kullandığım için cami ibadete kapalıdır' yazısını gördü. Sinirlenen ve korumalarına yazıyı kaldırtan Vali Aktaş, "Böyle bir şey olabilir mi, Allah’ın evi kapalı tutulur mu? Arayın müftüyü imam gelinceye kadar namazları kendisi kıldırsın. Bizzat takipçisi olacağım" dedi. Vali'nin talimatı ile İlçe Müftüsü Hasan Güneş gelerek camiyi ibadete açtı.Karabük Müftüsü Halil Bektaş, imam Cemil Başak hakkında soruşturma başlatıldığını, camiye başka bir imamın görevlendirildiğini söyledi. Müftü Bektaş, şöyle konuştu:"Hiçbir camimiz ibadete kapalı tutulmaz. İzine ayrılan görevlimizin yerine mutlaka görevlendirme yapılır. Burada bir aksaklık olduğu ortaya çıkıyor. Tamamen ferdi bir davranışta bulunmuş. Hiçbir cami görevlimiz, 'Ben izine gittiğim için camiyi kapatıyorum' demek hakkına sahip değil. Aksaklığın nereden kaynaklandığını, nasıl bir olumsuzluk çıktığının tahkikatını yapıyoruz."Müftü Bektaş, imamın izine ayrılması nedeniyle caminin kaç gün kapalı kaldığının soruşturmayla ortaya çıkacağını, soruşturma sonucuna göre de imam hakkında gerekinin yapılacağını kaydetti.