Yok böyle işkence! Makatına köpük sıkıp...

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde 49 yaşındaki M.K. adlı erkek, darp edilip karnından bıçaklandıktan sonra makatına dolgu ve yalıtımda kullanılan köpük sıkılıp bir inşaatta çıplak halde bulundu. Ölüme terk edilen M.K. hastanede tedavi altına alındı.



Olay, Başiskele İlçesi'nde meydana geldi. Başiskele'de bir inşaatta hareketsiz yatan erkek kişiyi görenler polisi ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi öldüresiye dövülen, karnından bıçaklanan ve makatına dolgu ve yalıtımda kullanılan köpük sıkılan M.K'yı çıplak halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K.'nın kendinde olmaması sebebiyle olayın nedeni belirlenemedi. 427 promil alkollü olduğu belirlenen M.K'nın bir restoranda komi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.