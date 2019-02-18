YÖK'ten Suriyelilere sınavsız üniversite açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasını yaptı

YÖK'ten Suriyelilere sınavsız üniversite açıklaması
18 Şubat 2019 Pazartesi 10:52

YÖKSuriyeli mültecilerin Türkiye'de sınava girmeden üniversiteye girebileceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımın tamamen gerçek dışı bilgiler içerdiği ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #yök #suriyeli #üniversite #sınavsız
Önceki Haber
"Sıfır KDV, okuryazar oranının artmasına katkı sunacak"
Sonraki Haber
Bornova'da su kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.