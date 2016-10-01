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    • Yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi

    Diyarbakır-Bingöl karayoluna, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi

    01 Ekim 2016 Cumartesi 13:13
    Yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi
    Bingöl karayolu üzerinde bulunan Kocaköy İlçesi Kokulupınar mevkiinde, güvenlik güçlerinin yaptığı arama sonunda, karayoluna PKK'lılar tarafından tuzaklanan 50 kilo amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nin konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın can ve mal emniyeti için önlemlerin sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında; Kocaköy İlçesi Diyarbakır-Bingöl karayolu Kokulupınar mevkiinde bulunan karayolunun kenarına gömülü vaziyette 2 jelikan bidon içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Bomba, Bomba Tuzaklama

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