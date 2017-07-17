Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Muavin öldü, 24 kişi yaralı

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında yolcu otobüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini 22 yaşındaki Fehmi Yardımcı öldü, 24 kişi de yaralandı

Isparta Keçiborlu'da bir yolcu otobüsü önünde giden kamyona çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı. Kaza, gece 03.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fethiye'den Ankara'ya seyahat eden otobüs, önünden giden domates yüklü kamyona arkadan çarptı.



Kaza sonrası durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Isparta'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Ancak hastaneye kaldırılan otobüs muavini 22 yaşındaki Fehmi Yardımcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 24 kişinin de tedavi altına alındığı, bunlardan büyük çoğunluğunun ise taburcu olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası polis ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan domatesler ise etrafa saçıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.