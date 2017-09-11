Yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi öldü. İşte ölenlerin isimleri...

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Gölbaşı'nın Konya yolu Vilayetler Evi Kavşağı'nda meydana geldi. Mardin'den Ankara'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kaza ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada feci biçimde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan otobüste hayatını kaybedenlerin şoför Bilal Yeşilmen, muavin Veysel Yeşilmen ve yolcu Mehmet Şirin İnci olduğu tespit edildi. Ayrıca otobüste bulunan 30'un üzerinde yolcunun da yaralandığı belirlendi. Kaza sonrası otobüsün içerisinden çıkartılan cesetler, Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücü Metin Kantik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada hafif yaralanan yolculardan Yusuf Selçuk, otobüsün dolu bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, "O saatte uyuyordum. Yolda mola verdik. Otobüstekilerin çoğu yaralı" diye konuştu.



