Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı

Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR

Kahramanmaraş'ta, 7 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 24 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürdürülüyor. Yaralıların çoğu, kaza sırasında uykuda olduklarını ve sarsıntıyla uyandıklarını söyledi. Yakup Yüksel, kazayı hafif yaralı atlattığını belirterek, "Galiba yağmur yağmıştı, şoförün uykusu gelmişti. Araba, sağ taraftaki şarampole girdi. Oradan çıktı, refüje girip, devrildi" dedi.

Yusuf Yılmaz ise kaza sırasında uyuduğunu ve otobüsün sarsıntısına uyandığını anlatarak, "Otobüs devrildi, sanırsam en sonunda sürüklenerek, durdu. Şarampole yuvarlandı mı, yuvarlanmadı mı; tam emin değilim. Otobüste şoför uyuyor muydu, uyumuyor muydu; bilmiyorum onu" diye konuştu.

Tunahan Yüksel de kazada başından yaralandığını belirterek, "Araba birden kontrolden çıktı ve sağa sola doğru şiddetli bir şekilde savrulmaya başladı. Daha sonra sol tarafının üzerine devrildi ve sürüklendi. Sürüklenme nedeniyle benim kafam yaralandı" dedi.

6 yaralının getirildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, 1 kişiyi taburcu ettiklerini, 3'ünün yatışını yaptıklarını, 2'sini de acil serviste gözlem altında tuttuklarını belirterek, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Öte yandan kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Çetiner Çetin de tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZADA ÖLENLERDEN 2'Sİ ASKER, 1'İ POLİS

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişi arasında 2 asker ile 1 polis memurunun da olduğu öğrenildi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otobüste yaşamını yitirenler arasında bulunan Ahmet Karakuş'un polis memuru, Doğan Cantürk'ün uzman çavuş ve Selahattin Turan'ın piyade er olduğu belirlendi. Kazada yaşamı yitirenlerin Göksün Devlet Hastanesi'nde otopsileri ise devam ediyor.