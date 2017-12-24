Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 32 yaralı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. İçindeki 2 yolcusuyla Antalya'dan Tokat'a giden Metro Turizm'e ait Hüsamettin Karataş (53) yönetimindeki 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Kaynak: DHA
Kazada sürücü Karataş, ikinci şoför ve muavin ile birlikte 32 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı, ardından da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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