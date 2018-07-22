Yolda görenler 'yok artık' dedi!

Almanya’da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya’ya dönüşünde aracıyla otobanda seyrederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği ise anlaşılamadı

Yolda görenler 'yok artık' dedi!
22 Temmuz 2018 Pazar 12:56

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de otomobiline yaptığı şeyle 'yok artık' dedirtti.Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi.Almanya’da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyreden Şimşek'in yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı.Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği anlaşılamazken; sosyal medyada, ’Ne mutlu Türk’üm diyene’ notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.


Kaynak: DHA
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