YSK İl Müdürü'nden skandal paylaşım! Kılıçdaroğlu'nun başı için...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun'un Facebook sayfasından “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” mesajı paylaşıldı. Dursun, olayla ilgili olarak yine açıklama yaptı: Çocuğum paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook sayfasında alıntıladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların göz yaşı için, şehitlerin naaşı için”



Gürsel Dursun’un mesajlarını Twitter’da paylaşarak tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, “Malatya’dan bir vatandaş ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için’ evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık? Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü’nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması” diye yazdı.







“BEN DEĞİL ÇOCUĞUM PAYLAŞTI”



Gürsel Dursun daha sonra Facebook sayfası üzerinden yeni bir açıklama yaparak, mesajı kendisinin değil çocuğunun paylaştığını ve özür dilediğini ifade etti. Dursun mesajında, ”Sosyal medyada gündem de olan paylaşımımı haberlerden ben de yeni öğrenmiş bulunmaktayım. Mobil uygulamadan anasayfamdaki bir gonderi reşit olmayan çocuğum tarafından paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımla herhangi bir ilgim yoktur. 30 yıldır demokratik bir şekilde görevimi yürüttüğümü tüm Siyasi partiler ve Malatya kamuoyu bilir. Bu paylaşımla öncelikle Sayın Genel Başkan başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum.Kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı. (Sözcü)